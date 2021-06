Euro de hockey - Battues 1-3 par les Pays-Bas en demies, les Red Panthers joueront le bronze

(Belga) Comme leurs homologues masculins jeudi, les Red Panthers n'ont pas réussi à prendre le dessus sur les Pays-Bas pour s'octroyer une place en finale de l'Euro de hockey. La Belgique, 10e au classement de la FIH, s'est inclinée en demi-finales 1-3 (repos 0-2) face à la nation hôte, N.1 mondiale, qui défendra son titre des deux dernières éditions dimanche face au vainqueur du duel à suivre entre l'Allemagne (FIH-5) et l'Espagne (FIH-9).

Devant 2.500 spectateurs tous dévoués à la cause Oranje, les Belges connurent deux débuts de quart-temps difficiles. Dès la 5e minute, elles furent menées au marquoir. Maria Verschoor en débordement trouva Frédérique Matla. La joueuse de Den Bosch, qui comme 7 autres de ses coéquipières a été entraînée ces dernières années en club par Raoul Ehren, le coach des Panthers, a concrétisé cette 1re occasion, inscrivant son 7e but du tournoi (5e, 0-1). Malgré cette ouverture du score, la défense belge resta calme et bien place, laissant peu d'espace aux championnes du monde. C'est à nouveau en début de 2e quart que les Néerlandaises trouvèrent la faille. Deux erreurs successives en défense après 25 secondes dans cette nouvelle période permirent à Felice Albers de doubler l'avance en trompant Elodie Picard, qui venait à peine de relayer Elena Sotgiu entre les poteaux (16e, 0-2). Les Panthers prirent ensuite les commandes de la période, s'octroyant des occasions du stick de Michelle Struijk et via un revers de Judith Vandermeiren. Au retour des vestiaires, la Belgique força son premier penalty-corner, mais la phase jouée fut bien contrée par la défense batave. Les Panthers continuèrent à jouer sans complexe. Une pénétration de Narbara Nelen amena la balle à Justine Rasir. Marloes Keetels l'empêcha fautivement de tirer au but. Le penalty-stroke en résultant fut converti par Stephanie Vanden Borre à la droite de la gardienne Anne Veenendaal (37e, 1-2). La Belgique continua à faire douter les N.1 mondiales. Quelques instants plus tard avec un tir centre de Charlotte Englebert ne put être dévié par Ambre Ballenghien. Les joueuses d'Alyson Annan poussèrent sur l'accélérateur dans les dernières 15 minutes. Leur 2e pc, tiré imparablement dans la lucarne droite de Picard par Caia van Maasakker, amena le 3e but néerlandais (49e, 1-3). La fin de partie se déroula en faveur des Oranje, qui contrôlèrent le jeu. Double tenantes du titre, les Néerlandaises viseront un 11e sacre européen en finale dimanche (12h30) contre les gagnantes de l'autre demi-finale à suivre, opposant l'Allemagne à l'Espagne (18h30). Juste avant la finale (10h00), les Belges joueront le match pour la troisième place. (Belga)