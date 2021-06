"OBELGIX", le plus célèbre des supporters belges est de RETOUR

C'est demain, le Jour J pour les Diables Rouges. Les supporters belges se préparent. Notamment l'un des supporters belges les plus connu: "Obelgix". Ce chef d’entreprise de 38 ans originaire d’Incourt a décidé d’organiser une action dans une école maternelle d’Overijse pour mobiliser aussi les plus jeunes.

Pas moyen de le rater dans sa 4L "noire-jaune-rouge."

Dans une école d'Overijse, tous les élèves et professeurs sont aux couleurs de la Belgique pour accueillir Obelgix, très populaire auprès des jeunes.

La mascotte est venue pour une heure d’animation. En bon supporter, Obelgix a fait l'animation en français et en néerlandais. Alors comment les enfants peuvent-ils aider nos Diables Rouges ? Et bien, tout simplement en devenant de bons supporters. Cet après-midi, ils ont donc appris des chants belges avec l'aide d'Obelgix: ils ont dansé et ils ont écrit des messages de soutien aux Diables Rouges. Bref, après une heure d’animation, ils sont devenus de vrais supporters et ont donc mérité une médaille.

"C'est clairement maintenant qu'il faut fidéliser les petits jeunes. C'est chouette de les voir en "noir-jaune rouge". On commence un Euro, on a envie d'avoir tout le soutien de toute la population, surtout les enfants. On est là pour soutenir notre équipe jusqu'au bout qu'on gagne ou qu'on perde", commente Obelgix.

Mais ici dans cette école d'Overijse, c’est plutôt sur la victoire qu’on mise. "Mon rôle d'Obelgix est justement de créer une ambiance magique autour de l'Euro et surtout de montrer avec fierté les couleurs nationales. On a tous envie que ce rêve devienne réalité, c'est-à-dire gagner une coupe d'Europe. Les enfants n'attendent que ça", conclut Obelgix.

Plus qu’à espérer que le rêve de ces enfants et de notre supporter n°1 se réalise.