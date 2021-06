JO 2020 - Quatorze nouveaux sélectionnés dans le Team Belgium en vue des JO de Tokyo

(Belga) Le Comité olympique et interfédéral belge (COIB) a annoncé vendredi après-midi sa troisième liste d'athlètes officiellement sélectionnés en vue des Jeux Olympiques de Tokyo cet été (23 juillet-9 août). Avec ces quatorze noms supplémentaires le Team Belgium comprend désormais 35 athlètes représentant 9 sports et 12 disciplines.

Le COIB s'attend à envoyer au moins 120 sportifs dans la capitale japonaise. La sélection définitive doit être établie pour le 5 juillet. Par ailleurs, le COIB a présenté le taekwondoïste Abdullah Sediqi. D'origine afghane, il est réfugié dans notre pays depuis quatre ans et il s'entraîne à Wilrijk. Il fera partie à Tokyo des 29 athlètes de l'équipe olympique des réfugiés. Les huit nouveaux sélectionnés: Athlétisme dames: Cynthia Bolingo (400 m), Paulien Couckuyt (400 m haies) messieurs : Thomas Van der Plaetsen (décathlon) Cyclisme Route dames : Lotte Kopecky (cyclisme sur route), Julie Van De Velde (cyclisme sur route et contre-la-montre), Valerie Demey (cyclisme sur route), messieurs: Remco Evenepoel (contre-la-montre), Wout van Aert (contre-la-montre) BMX dames: Elke Vanhoof (BMX Racing) Mountainbike dames: Githa Michiels messieurs: Jens Schuermans Skateboard messieurs: Axel Cruysberghs (street) dames: Lore Bruggeman (street) Tir dames: Jessie Kaps (carabine à air à 10 mètres) Les précédents qualifiés: Athlétisme Dames : Hanne Claes (400 m haies), Nafissatou Thiam (heptathlon), Mieke Gorissen (marathon) et Hanne Verbruggen (marathon) Messieurs : Ben Broeders (perche), Isaac Kimeli (5000 m, 10.000 m), Bashir Abdi (marathon), Dieter Kersten (marathon), Koen Naert (marathon) Aviron Tim Brys et Niels Van Zandweghe (deux de couple poids légers) Kayak slalom messieurs: Gabriel De Coster (K1 slalom) sprint dames: Lize Broekx et Hermien Peters (K2 500 m) messieurs: Artuur Peters (K1 1000 m) Natation dames: Fanny Lecluyse (100 m brasse, 200 m brasse) messieurs: Louis Croenen (200 m papillon) Taekwondo messieurs : Jaouad Achab (-68 kg) Voile dames: Emma Plasschaert (Laser Radial), Anouk Geurts/Isaura Maenhaut (49er FX) (Belga)