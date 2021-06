"Une Italie à devenir fou", "Elle a changé de visage": la presse européenne encense la Squadra Azzura

L'Italie a battu la Turquie 0-3 vendredi, au Stadio Olimpico de Rome, en ouverture de l'Euro 2020 de football, reporté d'un an en raison de la pandémie de coronavirus. Après un but contre son camp de Merih Demiral (53e), Ciro Immobile (66e) et Lorenzo Insigne (79e) ont conforté le succès des 'Azzurri'.



Après le match, la presse européenne a encensé la Squadra Azzura. En Italie, le quotidien sportif La Gazzetta Dello Sport a titré: "C'est tout de suite une Italie à devenir fou". Et d'ajouter: "Merveilleux débuts de l'Italie de Roberto Mancini, qui a dominé la Turquie en marquant trois buts et démarre ce championnat d'Europe en beauté."

En France, pour le site So Foot, l'Italie "a embroché" la Turquie. "Elle aura donc dansé une valse en deux temps. D'abord, une sarabande enlevée mais crispante, où l'on s'emmêle les pinceaux quand se pointe le refrain tant attendu. Puis une java heureuse, en communion avec le rythme emballant d'une seconde période qu'elle aura largement dominée. A la fin du bal, Roberto Mancini peut souffler : ses poulains ont corrigé une équipe de Turquie sans idée ni allant, pour leur entrée dans la compétition. Ce vendredi soir, Rome frissonne."

En Espagne, le quotidien Marca est tombé "amoureux" de cette équipe italienne. "Il faut avouer que l'Italie a changé de visage. Le mot "catenaccio" a disparu du dictionnaire. En 2018, Mancini a pris une équipe qui avait touché le fond après avoir raté une Coupe du monde pour la première fois en 60 ans et maintenant il gagne … et joue bien."

Le média anglais Sky Sports écrit de son côté que l'Italie a lancé l'Euro 2020 "avec style" suite à cette victoire dominante face aux Turcs. "On a assisté à une démonstration".