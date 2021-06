SENSATION à Roland-Garros: Nadal battu par Djokovic en demi-finales après un match épique

Novak Djokovic s'est qualifié pour la finale de Roland-Garros en battant Rafael Nadal en quatre sets 3-6, 6-3, 7-6 (7/4), 6-2 lors d'une demi-finale épique qui a duré 4 heures et 11 minutes vendredi soir sur la terre battue du court Philippe-Chatrier à Paris.



Le Serbe, numéro un mondial, tentera dimanche de décrocher un 19e titre du Grand Chelem, le second à Paris après celui décroché en 2016. Il prive en outre l'Espagnol, 3e mondial, d'un 14e sacre à la Porte d'Auteuil, et d'un 21e titre en Grand Chelem, ce qui aurait permis à Nadal de détenir seul le record de victoires dans un tournoi majeur. Avec 20 titres, le Majorquin, qui a concédé sa 3e défaite à Roland-Garros, partage toujours ce record avec le Suisse Roger Federer. La rencontre s'est terminée sous les applaudissements des 5000 spectateurs du court Philippe-Chatrier. Ceux-ci auraient dû quitter le stade en raison du couvre-feu fixé à 23 heures mais après le 3e set, le speaker du stade a annoncé que le public pouvait exceptionnellement suivre le match jusqu'à son terme. En finale, Djokovic affrontera le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 5), qui s'est qualifié pour sa toute première finale en Grand Chelem en battant l''Allemand Alexander Zverev (ATP 6) en cinq sets 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3 et 3h37 de jeu vendredi en fin d'après-midi. A 22 ans, Tsitsipas devient le premier joueur grec à s'inviter en finale majeure, le joueur le plus jeune à y parvenir aussi depuis Andy Murray en 2010. Jusque-là, le Grec avait perdu ses trois premières demi-finales en Grand Chelem (Open d'Australie 2019 et 2021, Roland-Garros 2020).