La Suisse, freinée par le VAR, laisse filer deux points contre le Pays de Galles

La Suisse et le pays de Galles ont partagé l'enjeu (1-1) pour la deuxième rencontre de la première journée du groupe A de l'Euro 2020 samedi à Bakou en Azerbaïdjan. Breel Embolo avait donné l'avantage à la Suisse en début de seconde période avant que Kiefer Moore n'égalise pour les Gallois (74e). Avec ce partage, la Suisse et le pays de Galles se partagent la deuxième place du groupe avec 1 point.

L'Italie est seule en tête avec 3 points après sa victoire 3-0 dans le match d'ouverture vendredi contre la Turquie. (4e, 0 point).

-> Découvrez les résultats et les classements de l'EURO 2020

Le match en réactions

95' - FIN DU MATCH ! C'était pas folichon, mais ça occupe. On prépare le popcorn et on se retrouve à 18h pour Danemark-Finlande.

90' - Temps additionnel. On pense à vous les Suisses.

84' -Gavranovic fait 1-2. Mais son but est annulé. Ascenseur émotionnel.

79' - On rappelle que Moor s'était ouvert à la tête sur un duel. Un ovni, donnez-lui le Ballon d'Or.

78' - EGALISATION ! Bandeau ou pas, Moore ne se trompe pas. Il reprend bien un centre et égalise pour les Gallois. La Suisse n'a pas été assez précise.

65' - Embolo qui passe tout près du 2-0. Injouable depuis le retour des vestiaires.

56' - Les maillots s'arrachant dans ce match. Ou se tirent. Et ça va mieux qu'en 2016 !

49' - ET LE BUT ! Embolo profite d'une offrande de Shaqiri pour faire 0-1 !

45' - C'est la pause dans un match jusqu'ici très décevant.

24' - Les Suisses se sont créés deux superbes occasions. Derrière, Ward a sauvé les siens.

14' - La tête de Moore est stoppée par le gardien suisse. On avait peur qu'il attrape froid.

7' - Tonton Roger vient à la rescousse. C'est jusque ici la plus belle action de la rencontre.