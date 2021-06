 Eriksen s'effondre: l'intervention héroïque des joueurs et secouristes durant de longues minutes d'angoisse

Frayeur à l'Euro de football: le milieu danois Christian Eriksen s'est effondré en plein match samedi, suscitant une immense émotion au deuxième jour du tournoi, avant d'être transporté "éveillé" vers un hôpital de Copenhague.

Le monde du foot a retenu son souffle durant de longues minutes ce samedi soir. En pleine rencontre entre le Danemark et la Finlande, le Danois Christian Eriksen s'est effondré sur la pelouse. Le joueur n'a subi aucun contact au moment de son malaise. Très vite, ses coéquipiers se sont rués vers lui pour dégager ses voies respiratoires.

L'arbitre et plusieurs joueurs ont rapidement fait de grands signes pour appeler les secouristes. L'équipe médicale est alors intervenue pour prendre en charge Christian Eriksen.

Après quelques instants, les secouristes ont pratiqué un massage cardiaque sur le joueur.

Des images effroyables qui ont glacé les spectateurs dans le stade, noué la gorge des commentateurs et rougit les yeux des fans devant leurs écrans.

S'en est suivi un geste d'une intense solidarité. Alors que leur coéquipier subissait un massage cardiaque, les joueurs du Danemark se sont rassemblés autour de lui pour former un mur et bloquer la vue.

De leur côté, les joueurs finlandais sont restés sur le terrain en attendant des nouvelles d'Eriksen. Après une quinzaine de minutes, ils ont finalement pris le chemin des vestiaires lorsque le match a été officiellement interrompu.

Dans les gradins, un autre moment de solidarité s'est spontanément créé. Les supporters finlandais se sont mis à scander le prénom "Christian", suivis des fans danois qui criaient le nom "Eriksen".

Sur le bord du terrain, la compagne de Christian Eriksen a fait son apparition, en larmes. Sabrina Kvist Jensen a été réconfortée par le gardien danois Kasper Schmeichel et le capitaine de l'équipe Simon Kjaer.

Autour de Christian Eriksen, des draps blancs ont finalement été dressés... laissant craindre le pire.

Après quelques instants, le Danois a finalement été évacué du terrain sur civière, entouré des draps blancs.

Ce n'est que plusieurs minutes après l'évacuation de Christian Eriksen qu'une image nous est finalement parvenue via les agences de presse. Une photo que tout le monde attendait: Eriksen les yeux ouverts et visiblement conscient au moment où il quittait le terrain.



Par la suite, l'UEFA a précisé que le joueur avait été emmené à l'hôpital et que son état avait été stabilisé. Plus tard, la Fédération danoise de football a indiqué que le joueur était éveillé et qu'il subissait des examens au principal hôpital de Copenhague. Un instant angoissant qui se termine sur des nouvelles rassurantes.

Le match entre le Danemark et la Finlande a finalement repris dès 20h30 à la demande de joueurs, a indiqué par la suite l'UEFA.