Euro 2020: la Finlande surprend le Danemark pour son entrée dans le tournoi

Après une immense frayeur liée au malaise de son meneur de jeu Christian Eriksen, évacué sur civière, le Danemark s'est incliné 1-0 à domicile dans un match empreint d'émotion samedi contre la modeste Finlande, au deuxième jour de l'Euro de football.

Les Danois se souviendront longtemps de cette rencontre au stade Parken de Copenhague, où le milieu offensif de l'Inter Milan s'est effondré subitement près de la ligne de touche, juste avant la pause, les yeux révulsés.



La rencontre a été interrompue pendant près de deux heures, le temps pour Eriksen d'être pris en charge par une équipe médicale, de subir un massage cardiaque, de reprendre connaissance et d'être évacué sur civière vers un hôpital.



A la reprise du match, décidée "à la demande des joueurs" selon l'UEFA, Danemark et Finlande ont disputé les quatres minutes restantes de la fin de la première période, puis la seconde période après une courte pause.



Et c'est le moment qu'a choisi l'attaquant finlandais Joel Pohjanpalo pour marquer d'une tête piquée que le gardien n'a pu repousser sur sa ligne (60e), soit le premier but de l'histoire de la Finlande dans une phase finale de grand tournoi.



Les Danois, dominateurs, auraient pu égaliser peu après lorsque leur attaquant Yusuf Poulsen a obtenu un penalty sur une faute de Joona Toivio. Mais la frappe de Pierre-Emile Hojbjerg, trop molle, a été stoppée par le gardien Lukas Hradecky (74e).



Le match s'est achevé sans autre but, offrant à la Finlande une victoire inaugurale et probablement mémorable, vu le contexte. L'UEFA a précisé que Christian Eriksen était "dans un état stable", tandis que la Fédération danoise de football (DBU) s'est montrée rassurante en indiquant qu'il était "éveillé" et qu'il subissait des examens au principal hôpital de Copenhague.



Ces images particulièrement glaçantes, qui ont renvoyé les amateurs de football à d'autres drames survenus sur des terrains ces dernières années, ont suscité une vague d'émotion dans le monde du ballon rond. Dans les tribunes, les supporters finlandais ont scandé le nom du Danois et les joueurs des deux sélections se sont rassemblés en cercle avant la reprise du match en signe d'unité.