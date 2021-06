Timothy Castagne forfait pour le reste de l'Euro 2020 après une double fracture au visage

Timothy Castagne a débuté l'Euro en tant que titulaire ce samedi face à la Russie. Dès la 26e minute, le Diable a violemment percuté le joueur russe Daler Kouziaïev. Le choc a laissé les deux hommes au sol. Le staff médical est intervenu pour prendre en charge Timothy Castagne. Le Belge n'a eu d'autre choix que de quitter la pelouse pour être remplacé par Thomas Meunier.

Timothy Castagne a été emmené à l'hôpital pour être soigné. Et pour cause: il s'avère que le joueur de Leicester souffre d'une double fracture. "C'est ce que l'on craignait", a confirmé Roberto Martinez. "Il sera forfait pour le reste du tournoi. Nous allons voir ce qui sera le plus judicieux pour lui dans le futur, au niveau du traitement". Jan Vertonghen, lui, n'aurait rien de grave.

Quant à la rencontre, les Belges se sont finalement imposés 3-0 avec un doublé de Romelu Lukaku et un but de Thomas Meunier.