Eden Hazard réussit une montée intéressante et s'en réjouit: "Les jambes reviennent, ça fait du bien !"

Eden Hazard a disputé une vingtaine de minutes, ce soir, contre la Russie. Une victoire totale des Diables Rouges et une montée convaincante du Brainois, auteur d'une série de gestes dont il n'avait plus l'habitude ces derniers mois.

"20 minutes, j'espérais jouer un peu plus, je me suis bien senti aux entraînements cette semaine", a plaisanté Hazard. "Aujourd'hui ça a été et j'ai eu des bonnes sensations. J'ai perdu 2-3 ballons, mais les jambes reviennent, ça fait du bien ! Le coach m'avait demandé: quand tu rentres, ne pense pas à tes blessures, joue, fais-toi plaisir. Cela a plutôt bien marché. Je voulais jouer, j'avais envie d'être sur le terrain", a-t-il poursuivi.

Cela lui permet d'entrevoir un retour à son meilleur niveau avec plus d'optimisme. "Je pense que ça va bientôt arriver. J'espère, en enchaînant les entraînements et les matchs. On va voir comment ça va se passer au prochain match, mais petit à petit je vais retrouver mes sensations et surtout la confiance avec le ballon. C'est ça qui m'a manqué. J'ai une confiance totale envers le coach et le staff", a précisé le joueur du Real Madrid.

Il a ensuite dédié le succès à Christian Eriksen, victime d'un malaise cardiaque contre la Finlande. "On n'était pas bien. Quand on voit des choses comme ça, on se dit qu'il y a plus important que le foot. On lui dédie cette victoire".