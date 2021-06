Les Clippers réduisent l'écart face à Utah Jazz en demi-finales des playoffs à l'Ouest

(Belga) Les Clippers, portés par leur duo de stars Kawhi Leonard et Paul George enfin à plein régime, ont largement battu Utah (132-106), samedi, et ne sont plus menés que deux victoires à une en demi-finale de Conférence Ouest, dans les playoffs du championnat professionnel nord-américain de basket (NBA).

Tenus de l'emporter sous peine de se retrouver dos au mur, après deux défaites concédées à Salt Lake City, où le Jazz avait su forcer la décision à chaque fois en se montrant le plus solide en fin de match, la franchise californienne ne lui a pas laissé le loisir de répéter ce scénario, puisqu'il comptait déjà quinze points d'avance à la pause (64-49). Symbole de la réaction d'orgueil californienne, Paul George a été un véritable leader offensif durant cette première période, avec 20 points inscrits (31 au total, 5 assists), en attaquant plus souvent que d'habitude le panier et trouvant plutôt bien la mire derrière l'arc (6/10). C'est lui qui s'était déjà montré le plus combatif à la fin du match N.2, sans parvenir à suffisamment peser, et il a gardé ce bon état d'esprit sur le parquet du Staples Center. Kawhi Leonard s'est montré lui aussi sacrément efficace avec 34 points dans la musette (14/24 aux tirs, 12 rbds, 5 passes décisives, 2 interceptions, 1 contre). A eux deux ils ont ainsi concentré quasiment 50% des points de l'équipe. Les Clippers ont en outre shooté à 55,7% de réussite, trouvant en Nicolas Batum (17 pts, 7 rbds, 2 passes), et Reggie Jackson (17 pts, à 5/6 derrière l'arc) deux autres précieux relais offensifs. En face, Donovan Mitchell a tenté de maintenir le suspense avec 30 points inscrits, une barre qu'il passe pour la cinquième fois consécutive dans ces playoffs. Mais en prenant appui pour attaquer le cercle il s'est légèrement fait mal à la cheville droite. Celle-là même qui a souffert d'une entorse, le privant de parquet pendant un mois au printemps. Il a fini la rencontre sur le banc. Par ailleurs, la star des Brooklyn Nets, James Harden, toujours blessé à l'ischio-jambier de la cuisse droite, manquera son troisième match consécutif de playoffs dimanche à Milwaukee, a annoncé son équipe samedi. Harden, qui s'était fait une déchirure à ce muscle au début du printemps, manquant 20 des 21 derniers matches de la saison régulière, s'est refait mal dès le début du match N.1 contre les Bucks le week-end passé. Brooklyn, qui mène 2-1 dans sa demi-finale de conférence Est face à Milwaukee, n'a pas précisé de quoi souffre exactement son arrière, évoquant uniquement une tension musculaire. Samedi, les Sixers de Philadelphie, qui mène aussi contre Atlanta (2-1) dans l'autre demi-finale, ont annoncé que Danny Green leur fera défaut pour au moins deux semaines. L'ailier-shooteur a passé une IRM (imagerie par résonance magnétique) qui a révélé une élongation au mollet occasionnée lors de la victoire (111-127) vendredi chez les Hawks (Belga)