24 Heures moto: première victoire depuis 2015 pour Sukuzi aux 24h du Mans

Suzuki a renoué dimanche avec le succès aux 24 Heures du Mans moto, pour la première fois depuis 2015, avec l'écurie Yoshimura-SERT et son équipage N.1, composé de Gregg Black, Xavier Simeon et Sylvain Guintoli, qui a fait pratiquement toute la course en tête lors de cette 44e édition.

La nouvelle structure engagée en championnat du monde d'endurance assemblée autour du SERT historique a bénéficié de l'abandon de la Yamaha N.7 du Yart dans la soirée de samedi et des déboires de la Honda N.5, tenante du titre, tout au long du week-end. La Kawasaki N.11 finit deuxième, la BMW N.37 3e.