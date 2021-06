Euro: Benzema et Griezmann devraient être aptes contre l'Allemagne, selon Deschamps

"Il ne devrait pas y avoir de problème" concernant la présence de Karim Benzema et d'Antoine Griezmann contre l'Allemagne mardi pour le premier match des Bleus contre l'Allemagne, a déclaré le sélectionneur Didier Deschamps dimanche sur TF1.

Victime d'une béquille à une cuisse mardi contre la Bulgarie (victoire 3-0), Benzema a fait fait son retour à l'entraînement collectif samedi lors d'une séance à huis clos à laquelle a également participé Griezmann, lui aussi touché à un mollet lors du deuxième match de préparation.

Devraient-ils être disponibles mardi? "Oui, ça va dans ce sens là", a répondu Deschamps sur le plateau de l'émission Téléfoot.

"On a fait en sorte de faire les soins nécessaires avec le staff médical. Tout le monde était présent sur la séance d'entraînement d'hier. Il nous reste deux séances avant le match, il ne devrait pas y avoir de problème là-dessus", a-t-il développé.

Présent également sur TF1, Benzema s'est déclaré "opérationnel" pour le choc de mardi à Munich. "Si j'ai repris l'entraînement hier avec le groupe, c'est que je n'ai aucune gêne, aucune douleur. Physiquement je me sens bien parce que j'ai travaillé en salle, donc je suis à 100%", a déclaré l'avant-centre du Real Madrid.

Interrogé par ailleurs sur d'éventuelles tensions entre Olivier Giroud et Kylian Mbappé, Deschamps a préféré évacuer le sujet.

"C'est forcément amplifié. Qu'Olivier, comme tout attaquant, dise qu'il ne reçoit pas tous les ballons, c'est un non problème (...) Aujourd'hui, le moindre petit mot amène à de l'interprétation", a coupé le sélectionneur. "Le plus important pour moi c'est ce qui se passe en interne, et en interne il n'y a aucun souci", a-t-il affirmé.

Après France-Bulgarie, Giroud s'était plaint du manque de bonnes passes reçues avant son doublé tardif. Kylian Mbappé y avait vu une critique à son encontre, selon des articles de presse qui ont évoqué un fort ressentiment de la part du jeune attaquant du Paris SG.