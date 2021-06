Le sélectionneur danois pousse un gros coup de gueule après le malaise d'Eriksen

Le staff danois a organisé une petite conférence de presse, ce dimanche, pour faire le point sur la situation autour de Christian Eriksen. Le staff médical et le sélectionneur s'y sont présentés pour tenter de rassurer tout le monde.

Interrogé sur la reprise du match, Hjumland, le sélectionneur, n'a pas caché son étonnement. Rappelons que les joueurs ont pu choisir entre la reprise à 20h30 ou le lendemain midi. Ils ont choisi le premier scénario. "C’était une mauvaise décision de reprendre. Les joueurs étaient en état de choc. Ils ne savaient pas s’ils avaient perdu leur meilleur ami. On n’aurait pas dû jouer. C’est mon sentiment", a déclaré le coach danois, qui a ensuite révélé les premiers propos tenus par Eriksen. "Christian s’est préoccupé de nous. Il a dit qu’il ne se rappelait pas de grand-chose et il nous a demandé comment on allait. C’est typiquement le type de personne qu’il est. C’était bon de le voir sourire", a précisé le coach. Selon lui, Eriksen "souhaite que nous continuions, donc c'est ce qu'on va faire. Nous voulons jouer pour Christian". "Nous allons voir comment les joueurs se relèvent de cette épreuve. Pour certains, le match contre la Belgique jeudi tombera sans doute un peu tôt."

"Pas d'explication"

Les médecins n'ont toujours "pas d'explication" au malaise cardiaque du Danois Christian Eriksen durant le match Danemark-Finlande samedi, a déclaré dimanche le médecin de la sélection danoise.

"Pour l'instant, nous n'avons pas d'explication", a affirmé Morten Boesen lors d'une conférence de presse. "Ses tests médicaux avant la compétition étaient tout à fait bons. Vous avez vu le match comme moi. Il s'est écroulé et nous ne savons toujours pas pourquoi. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est toujours hospitalisé, pour comprendre ce qui s'est passé", a-t-il dit, ajoutant que les examens réalisés étaient "bons".

"Il était parti et nous avons fait un massage cardiaque pour le ressusciter", a expliqué M. Boesen. Le match avait été interrompu, tandis que les Danois, certains d'entre eux en larmes, se sont rassemblés pour former un cercle autour du milieu de terrain de 29 ans et le dissimuler des regards.