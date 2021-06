Euro: l'Angleterre mord à pleine dents dans "son" Euro

L'Angleterre a brisé sa malédiction des premiers matches à l'Euro en venant à bout (1-0) d'une Croatie décevante, dimanche, dans le groupe D, lançant idéalement une compétition qu'elle pourrait disputer presque entièrement à domicile.

La dixième aura été la bonne pour les Anglais, toujours battus ou tenus en échec pour leur entrée en lice dans la compétition continentale jusqu'alors.

Un succès obtenu de haute lutte sous le chaud soleil pré-estival londonien, mais mérité au vu de l'abnégation et des efforts généreux développés par les hommes de Gareth Southgate.

La prestation aura été loin d'être parfaite, face à une Croatie vice-championne du monde mais prise à la gorge pendant les 20 premières minutes par les "Three Lions" avant de rééquilibrer les débats, sans créer beaucoup de danger, cependant.

On pensait pourtant la défense des blancs fragilisée par l'absence de Harry Maguire.

Et le choix de Southgate de titulariser à gauche Kieran Trippier, plutôt arrière droit d'habitude, même s'il est à l'aise des deux côtés, semblait bien prudent. Il avait été préféré à Luke Shaw ou Ben Chilwell tout juste auréolé d'une victoire en Ligue des Champions mais laissé en tribune, sans être blessé.

Tyrone Mings aura en tout cas fait preuve d'autorité dans l'axe aux côtés de John Stones, ne laissant qu'une seule frappe cadrée à ses adversaires en 90 minutes, une tentative lointaine de Modric captée en deux temps et sans frayeur par Jordan Pickford.

Devant eux, la paire Declan Rice et Kalvin Phillips dans l'entre-jeu aura été une autre source de réelle satisfaction, en contrôlant le tempo de la rencontre.

Le joueur de Leeds, l'une des révélations de la Premier League l'an dernier, a fait des débuts étincelants en compétition internationale.

- Encore du travail pour Southgate -

Présent à la récupération, la relance et même devant le but, il a tout fait. Il avait réussi une jolie volée à l'entrée de la surface (9e), repoussée prudemment par Dominik Livakovic, avant de servir parfaitement Raheem Sterling sur le but décisif (1-0, 57e).

Une réalisation qui était venue récompenser assez logiquement l'Angleterre, qui avait bien cru ouvrir le score dès la 6e minute, quand Phil Foden a enroulé du gauche un ballon qui est venu heurter l'intérieur du poteau avant de ressortir.

Cela ne signifie évidemment pas que la copie rendue a été parfaite.

La seconde moitié du premier acte a ainsi été poussive offensivement, par manque de vitesse et de créativité, un mal récurrent.

Harry Kane, très marqué par le grave malaise, samedi, de son ancien coéquipier à Tottenham, le Danois Christian Eriksen, a été très discret, englué dans une défense croate dense et qui se méfiait de lui comme de la peste.

La fin de match pas tout à fait maîtrisée, même si les Croates n'ont pas su en profiter, est un autre aspect négatif.

Southgate l'a bien compris en faisant entrer le jeune Jude Bellingham (17 ans) au milieu à la place de Harry Kane pour les dix dernières minutes.

Mais l'entraîneur anglais a de quoi continuer à travailler dans la sérénité avec ces trois points capitaux avant de recevoir la Tartan Army écossaise pour un match explosif vendredi prochain, puis les Tchèques le mardi 22.

Une première place dans ce groupe permettrait aux Anglais de disputer tous leurs matches à Londres, à l'exception d'un quart de finale à Rome, et de profiter du soutien d'un public bouillant -ils étaient environ 21.500 ce dimanche à Wembley- après avoir été sevré de matches internationaux dans le Temple du football depuis novembre 2019.