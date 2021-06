Bleus: Mbappé offensif face aux médias, entre tacles et reprises de volée

Tacle défensif, contrepied et reprise de volée: la superstar française Kylian Mbappé a déployé son arsenal rhétorique dimanche en conférence de presse, répondant pendant 20 minutes aux questions sur Olivier Giroud, son avenir au Paris SG et l'opposition face aux Allemands mardi.

"On est à 48 heures d'un match hyper important, d'ailleurs je suis surpris que personne ne m'ait posé de questions sur le match..." Plus que le sommet à Munich, où les Bleus font leur entrée en lice à l'Euro, le champion du monde de 22 ans a surtout été interrogé sur les tensions apparues après le dernier match amical contre la Bulgarie mardi dernier (3-0).

S'estimant visé par des critiques publiques de Giroud, qui a regretté un manque de "bons ballons" malgré son doublé, Mbappé aurait voulu venir plus tôt devant la presse. Didier Deschamps "a décidé que le meilleur moment c'était aujourd'hui, donc j'ai obéi et je suis venu aujourd'hui", a-t-il lancé devant la quinzaine de journalistes présents à Clairefontaine.

- "Affecté" par l'affaire Giroud -

Se disant "affecté" par les reproches de Giroud, le prodige de Bondy veut néanmoins tourner la page. "On a une grande compétition et ce n'est pas des petites broutilles qui vont venir perturber notre préparation. On a un objectif commun, dont moi et lui font partie".

Relancé, Mbappé a lâché dans un sourire: "Elle n'était pas bonne ma réponse d'avant?". Quelques minutes plus tard, il s'est montré moins amusé après une question portant sur la possibilité qu'il lâche le ballon plus ou moins vite en fonction des joueurs qui l'entourent.

"Qu'est-ce que tu sous-entends?", a-t-il attaqué. "En gros, tu sous-entends que je ne veux pas faire de passe à Giroud?". Cet avis, "ça se respecte, c'est ton choix, mais moi je te dis que ce sont des profils différents". Et de conclure, après un long silence: "Eh, il n'y a pas de tensions, tranquille! Question suivante."

Sur le fond, Mbappé a néanmoins répondu. Pour lui, la comparaison entre le nombre de passes effectuées avec Benzema ou Giroud est faussée. "Karim vient décrocher à 40 mètres du but pour toucher des ballons là où Olivier préfère rester devant dans la surface pour les derniers ballons".

L'ancien Monégasque a dressé un portrait élogieux de l'attaquant du Real Madrid, qu'il a "appris à découvrir" lors de cette préparation à l'Euro. "C'est un bon gars, il est tranquille, il est +bon délire+, il s'est bien intégré dans le groupe".

- Son avenir ? "Ça ne m'intéresse pas" -

Sur son avenir au PSG, où il lui reste un an de contrat, Mbappé a en revanche botté en touche. Cette question, "ça ne m'intéresse pas. Je suis ici pour représenter l'équipe de France".

Le Parisien s'est montré agacé au moment de commenter une récente déclaration de Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG qui a affirmé qu'aucun joueur ne pouvait influencer la politique de transferts du club.

"Je vais répondre, comme ça se sera très clair: je n'ai jamais demandé un seul joueur au président ni (au directeur sportif) Leonardo. (...) Je suis un simple joueur de foot et je dois me contenter de ce que je fais sur le terrain, malgré tout ce qu'on peut dire", a-t-il répondu.

En attendant, le buteur prodige veut se concentrer sur le choc contre l'Allemagne, "une nation qui a toujours su créer un collectif fort et qui a toujours conservé son identité de jeu".

Évoquant un "adversaire redoutable", il a répondu par un petit tacle au défenseur Antonio Rüdiger qui a appelé ses partenaires à jouer "sale, pas toujours gentil, gentil" face aux Bleus. "Chacun se bat avec ses armes", a réagi Mbappé.

Le Parisien entend rester concentré sur le jeu et, pourquoi pas, battre durant le tournoi le record de neuf buts inscrits à l'Euro-1984 par Michel Platini. "C'est beaucoup hein! Mais on dit toujours que les records sont faits pour être battus. On va essayer. Si ça passe tant mieux, si ça ne passe pas tant pis."