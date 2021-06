La joie IMMENSE du jeune garçon à qui Djokovic offre sa raquette (vidéo)

Novak Djokovic, l'homme le plus heureux de sa finale à Roland Garos remportée face à Stefanos Tsitsipas? Pas si sûr que ça à en juger par le bonheur intense manifesté par un jeune garçon à qui le Serbe a offert sa raquette après sa victoire...

Le N.1 mondial a expliqué les raisons de son geste en conférence de presse: "Je ne connais pas ce garçon. mais je l'ai entendu pendant tout le match. Surtout quand j'étais mené deux sets à zéro, il m'a encouragé et faisait même plus en me coachant, me donnant des tactiques. J'ai trouvé ça très mignon et très sympa. J'avais le sentiment que pour donner ma raquette, c'était la meilleure personne. C'était un geste de gratitude pour lui, pour m'avoir encouragé".