La plupart des supporters belges n'iront pas à Copenhague à cause de la quarantaine obligatoire

Le Danemark a classé la Belgique en orange sur la carte du Coronavirus. Conséquence: les supporters belges doivent y observer 4 jours de quarantaine (pour un séjour sur place de moins de 48h) s'ils ne sont pas totalement vaccinés ou s'ils ne peuvent prouver la présence d'anticorps. Concrètement, pour le match d'après-demain, ils devaient donc arriver hier ... et sur les 1100 supporters prévus, seuls 300 à 400 seront finalement du voyage.

Pascal Bertho, le président du club de supporters des Diaboulets Liégeois, fait partie de ces gens pour qui cette mesure a rendu le voyage impossible. "C'est malheureux évidemment. C'était peut-être le seul match qu'on aurait pu aller voir dans la phase de groupes. On est quasi tous en train de revendre nos places. On crée un club de supporters pour aller vivre des matchs sur place aussi et cet Euro est vraiment particulier. On en vivra pas ou très peu de matchs sur place à cause de ce covid." A la place, il encouragera les Diables devant un écran géant à Loncin.

D'autres, comme Philippe Henuzet, du club de supporters des Diables Hutois, vont tenter le coup... "Tout au début on était 40, l'année dernière. Puis on est passés à 20, parce que beaucoup ont remboursé leur ticket. Et ici maintenant on va partir à 11 en minibus. On part mercredi soir pour arriver jeudi. On ne sait pas les contrôles parce que des Belges sont déjà sur place et ça n'a pas posé de problème. Mais le problème, si vraiment, c'est 450€ d'amende donc c'est un peu beaucoup ..."