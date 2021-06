Julian Alaphilippe annonce la naissance de son premier enfant (photos)

Marion Rousse et Julian Alaphilippe sont désormais de jeunes parents. Le couple a annoncé la naisse ce lundi de leur fils Nino. La maman et l'enfant se portent bien et se reposent tranquillement.

Rappelons que le coureur français, champion du monde de cyclisme, avait renoncé à la dernière étape du Tour de Suisse pour assister à la naissance de son fils. On ne peut que le comprendre !