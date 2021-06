Scandale à l'Euro 2020 après des accusations d'insultes racistes d'un joueur autrichien

Le joueur autrichien Marko Arnautovic s'est excusé lundi sur Instagram au lendemain d'invectives, au premier tour de l'Euro, contre l'équipe de Macédoine du Nord qui ont suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. "J'ai eu des échanges houleux hier dans l'émotion du jeu pour lequel je voudrais M'EXCUSER, en particulier envers mes amis de Macédoine du Nord et d'Albanie", a-t-il déclaré.



Des médias ont assuré qu'il avait insulté le défenseur de Leeds, Ezgjan Alioski, en faisant référence à ses origines albanaises, après avoir marqué le troisième but de la rencontre remportée 3-1 par "Das Team", dimanche à Bucarest. Selon certains, il aurait prononcé les mots "Je b**** ta mère, l'Albanais". Sur les images télévisées du match, son coéquipier David Alaba s'échine à le faire taire alors que les joueurs autrichiens célèbrent le but.



"Je voudrais dire une chose très clairement: JE NE SUIS PAS RACISTE!", a insisté Arnautovic, disant "défendre la diversité". "Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Oublions tout ça, ça ne fait pas partie du football", a-t-il également dit aux journalistes, selon des propos rapportés par l'agence autrichienne APA. Alioski n'avait toujours pas réagi lundi soir.