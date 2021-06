 DIRECT DIABLES - Une bonne et une mauvaise nouvelle

Les Diables Rouges débuté leur Euro 2020 samedi soir par une victoire convaincante (0-3) contre la Russie. Ce mardi, ils s'entraînent au centre national de football à Tubize.

> Retrouvez le calendrier complet de l'Euro 2020

LE DIRECT D'HIER

21h08 - Info | PLUS GRAVE QUE PRÉVU

La RTBF nous apprend ce soir que la blessure de Timothy Castagne est finalement encore plus sérieuse qu'on ne le pensait. Le Diable Rouge souffre de pas moins de six fractures au visage et sera opéré demain, pendant 2 à 4 heures. Comme prévu, son Euro prend fin avec effet immédiat. Il avait percuté un joueur russe de plein fouet lors de notre première rencontre.





17h05 - Info | LE RETOUR DU MAESTRO

C'est LA bonne nouvelle du jour: Kevin De Bruyne a fait son retour à l'entraînement collectif des Diables Rouges. L'espoir est réel de le voir dans le groupe belge pour affronter le Danemark dès jeudi. Victime d'une fracture nasale et oculaire, il était en récupération depuis une semaine. Les Diables retrouveront également Axel Witsel dès jeudi contre le Danemark. Un véritable miracle pour notre sélection nationale et pour le milieu de terrain de 32 ans, blessé en janvier, victime d'une rupture du tendon d'Achille. Après des mois de travail, il va disputer l'Euro 2020.