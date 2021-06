DIRECT EURO - Les Danois critiquent l'UEFA après le malaise de Christian Eriksen

Place ce mardi à France - Allemagne et Hongrie - Portugal dans le groupe F.

08h30 - Info | ERIKSEN: LES DANOIS EN COLERE, MESURE FORTE EN ITALIE

Le gardien de la sélection danoise Kasper Schmeichel et l'attaquant Martin Braithwaite ont déploré lundi d'avoir eu à choisir si le match Danemark-Finlande de l'Euro de football devait reprendre alors qu'ils étaient encore sous le choc du malaise dramatique de leur coéquipier Christian Eriksen (lire l'article complet).

Après cette grande frayeur samedi, et l'intervention jugée primordiale de ses coéquipiers dont le capitaine Simon Kjaer, tous les footballeurs évoluant en Italie pourraient être obligés de suivre une formation de premiers secours.

LE DIRECT D'HIER

23h00 - RESULTATS

L'Espagne et la Suède se sont quittés sur un nul vierge, lundi, à Séville, dans le groupe E de l'Euro de football. Il s'agit du premier 0-0 depuis le début du tournoi. Dans l'autre match du groupe, plus tôt dans la journée, la Slovaquie s'est imposée 1-2 face à la Pologne. La Slovaquie occupe ainsi seule la première place du groupe avec 3 points. L'Espagne et la Suède suivent avec 1, la Pologne reste bloquée à 0. Lors de la deuxième journée, la Suède affrontera la Slovaquie le 18 juin (15h00) à Saint-Pétersbourg. Le lendemain (21h00), l'Espagne jouera contre la Pologne à Séville.



19h20 - Info | PREMIER CARTON ROUGE

Il a fallu attendre le 9e match de l'Euro pour assister au premier carton rouge du tournoi: le milieu polonais Grzegorz Krychowiak est rentré prématurément aux vestiaires à la 62e minute de Pologne-Slovaquie lundi à Saint-Pétersbourg.



L'ancien joueur du PSG a reçu un second carton jaune après un contact avec le milieu slovaque Jakub Hromada alors que les deux équipes étaient à égalité 1-1. Son intervention à retardement sur Hromada, gratifié au passage d'une béquille derrière la cuisse gauche, a été jugée excessive par l'arbitre roumain Ovidiu Hategan.



Son exclusion a plombé la Pologne de Robert Lewandowski qui a encaissé un but dans la foulée par l'intermédiaire de Milan Skriniar (69e) dans ce premier match du groupe E en attendant Espagne-Suède.

19h20 - Info | PREMIER SCANDALE

Arnautovic, qui évolue pour l'Autriche, est accusé sur les réseaux sociaux d'avoir proféré une insulte raciste. Il aurait en effet ciblé un adversaire en l'attaquant sur ses origines lors d'une célébration de but. Le joueur a déjà réagi pour se défendre. (Lire l'article complet)