Bonne ambiance chez les Diables Rouges !

Dries Mertens a publié une photo amusante sur ses réseaux sociaux mardi.

Le Diable Rouge chambre Romelu Lukaku lors d'une séance d'exercices. Un caméraman les filme et le joueur de Naples de commenter: "En train de tourner la Belle et la Bête 2. Toujours en train de me demander qui doit être la Bête...".