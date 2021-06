Benjamin, Logan et Moti sont à Copenhague pour supporter les Diables: "On doit être derrière notre équipe"

Ils seront un peu moins de 500 supporters belges pour plus de 24000 supporters danois ce jeudi dans la capitale danoise pour Danemark-Belgique. Ils auraient du être 8x plus mais les restrictions Covid ont découragé l'immense majorité.

Alors que les Diables Rouges ne sont pas encore arrivés à Copenhague pour le match de jeudi soir entre la Belgique et le Danemark, quelques supporters sont déjà sur place et profitent de chaque instant. Dans leur costume noir-jaune-rouge en forme de frites, Benjamin, Logan et Moti sont arrivés lundi dans la capitale danoise. "À l'aéroport, il y avait une file pour les personnes totalement vaccinées et une file pour les personnes qui devaient faire un test PCR en arrivant sur place. Et on reçoit le résultat en 20 minutes. Nous sommes dans la ville actuellement et tout se passe très bien", nous racontait l'un d'eux mardi.

Alors que l'immense majorité des supporters a revendu ses tickets, les trois amis ont tenu bon. "Se dire qu'on va revendre nos places et ne pas partir, ça ne m'est jamais traversé l'esprit. On a une opportunité, une chance d'être ici et de pouvoir supporter notre équipe nationale".

Et même s'ils seront en minorité, ils se feront entendre. "On doit être derrière notre équipe, on doit croire en notre équipe et donc peu importe qu'on soit 500, 1.000, 2.000, il faut suivre notre équipe et lui montrer qu'on est présent et c'est la seule priorité qui compte pour nous".

Au point d'avoir leurs tickets pour les 1/8es et les 1/4 de finale. Et sans doute pour les demies et la finale.