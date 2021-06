Hongrie-Portugal EN DIRECT: terrible occasion manquée par Cristiano Ronaldo!

Le tenant du titre portugais débute son Euro avec Diogo Jota en attaque mardi (16h00 GMT) contre la Hongrie où Roland Sallai est suffisamment rétabli pour débuter en pointe, mardi à Budapest.

L'attaquant de Liverpool a été préféré à André Silva ou au champion d'Espagne Joao Felix au sein d'une formation très riche offensivement, avec Bernardo Silva, Bruno Fernandes et évidemment le capitaine Cristiano Ronaldo, qui étend son propre record avec un 22e match à l'Euro.



La récupération est confié à la paire formée par William Carvalho et le Parisien Danilo Pereira.



Côté hongrois, dans un stade plein pour la première fois dans une compétition européenne depuis 15 mois, l'attaquant de Fribourg Sallai, reposé lors des deux matches de préparation pour une blessure musculaire, forme le duo d'attaque avec Adam Szalai.



Endre Botka, Willi Orban et Attila Szalai composent la défense à trois choisie par le sélectionneur italien Marco Rossi.

Les équipes:



Hongrie: Gulacsi - Botka, Orban, Attila Szalai - Lovrencsics, Kleinheisler, Nagy, Schafer, Fiola - Adam Szalai, Sallai



Sélectionneur: Marco Rossi (ITA)





Portugal: Patricio - Semedo, R. Dias, Pepe, Guerreiro - William, Danilo - B. Silva, Fernandes, Jota - Ronaldo (cap)



Sélectionneur: Fernando Santos



Arbitre: Cüneyt Cakir (TUR)