Coca, bière, hamburger et chocolat: pourquoi les Diables s'associent des produits qu'ils ne consomment pas ?

L'image des Diables Rouges est utilisée pour faire la publicité de nombreux produits alimentaires, mais pas les meilleurs pour notre santé. Coca, chocolat, bière, hamburger: les Diables s'associent à de la junk food et de l'alcool.

Alors comment la fédération choisit-elle les sponsors ? "Les 12 partenaires principaux de nos Diables Rouges paient un budget conséquent. Ce sont des marques très fortes avec de gros revenus, et qui peuvent donc se permettre d'ouvrir le portefeuille pour devenir partenaire des Diables Rouges", explique très honnêtement Manu Leroy, directeur marketing de l'Union belge. Chaque marque doit débourser entre 500.000 et 1.000.000 d'euros, c'est donc plus de 8 millions d'euros chaque année dans les caisses de la fédé.

Paradoxe, s'il est nécessaire de le préciser: les Diables ne consomment peu ou pas du tout de produits de ce genre… Un nutritionniste du sport nous l'a confirmé: "Boisson sucrée, pomme de terre frite, viande, produits raffinés et transformés: il y a très peu de nutriments qui peuvent répondre aux besoins du sportif de haut niveau", explique Pierre Garin.

Tout cela est-il donc bien normal ? Les Diables ne devraient-ils pas promouvoir une alimentation saine ? "Je pense que les gens sont conscients du fait qu'un coca et du chocolat contiennent du sucre, et ça n'est donc pas pour ça qu'on ne veut pas qu'ils soient partenaires. Les gens doivent décider pour eux-mêmes, s'ils veulent en boire 20, 2 ou 1… ou pas du tout", explique Manu Leroy. Comprenez: l'argent passe avant l'éducation.

Mais la Fédération précise qu'elle ne ferme la porte à aucune marque... tant que la proposition est financièrement intéressante.