Euro 2020 - Un activiste de Greenpeace manque de s'écraser en tribune avant France-Allemagne

(Belga) Un activiste de l'association écologiste Greenpeace, arrivé au-dessus du stade de Munich dans un engin de type ULM, a manqué de s'écraser en tribune après avoir heurté un câble juste avant le coup d'envoi de France-Allemagne à l'Euro.

Le pilote a survolé la pelouse de l'Allianz Arena avec inscrit sur sa voile "Kick out Oil" ("dehors le pétrole", en anglais), avant d'être déséquilibré par un câble portant la "Spider Cam", cette caméra aérienne. Il a difficilement rétabli les commandes avant de frôler une tribune et de s'abîmer, sans dommages, sur la pelouse de l'Allianz Arena. Au moins une personne en tribune, légèrement sonnée à la suite de l'incident, a été emmenée par les soigneurs, et le militant a été rapidement interpellé. (Belga)