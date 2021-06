Euro 2020 - "La France a fait un gros match", se réjouit Didier Deschamps

(Belga) La France a battu l'Allemagne 1-0 mardi dans le choc de la première journée de l'Euro de football, comptant pour le groupe F. "Nous avons fait un gros match face à un très bel adversaire", s'est réjoui le sélectionneur français Didier Deschamps.

"On a été dans le combat", a analysé Deschamps. "On aurait pu un peu mieux ressortir les ballons en première période. Ca se joue à peu. On ne marque pas ce 2e but pour nous mettre à l'abri, mais on ne souffre pas tant que cela.C'était un match de costauds avec de la qualité et du talent. Ce sont trois points importants dans ce groupe. Avec le retour des anciens (Hummels, Müller, ndlr), les Allemands sont toujours difficiles à man?uvrer, mais nous avons été au niveau et cette victoire nous fait du bien." "Nous avons tous fait les efforts, cette victoire est pour tout le monde", a commenté Paul Pogba, désigné Homme du Match. "Nous devons assumer ce statut de champion du monde et arriver sur le terrain avec humilité pour avancer tous ensemble." (Belga)