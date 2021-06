Euro 2020: l'étonnante réponse du sélectionneur russe sur le genou au sol des Diables Rouges

Avant le coup d'envoi du match entre la Russie et la Belgique samedi, les Diables Rouges ont posé un genou à terre pour protester contre les discriminations, ce que n'ont pas fait les joueurs de la Sbornaya.

Invité à réagir sur les sifflets du public de Saint-Pétersbourg visant samedi les joueurs belges, au moment où ceux-ci ont posé un genou au sol avant le coup d'envoi pour protester contre les discriminations, le sélectionneur de Russie Stanislav Cherchesov a préféré parler du jeu. "Quand on joue, on ne pense pas vraiment à autre chose, on est concentré sur le match. Chacun fait ses propres choix", a répondu l'entraîneur.

Et si la Finlande, mercredi, venait à refaire la même geste que la Belgique ? "Je ne veux pas donner de conseils à quelqu'un sur quelque chose", a-t-il balayé.