Mercato: Anderlecht annonce la prolongation du contrat de Yari Verschaeren jusqu'en 2024

Yari Verschaeren a prolongé jusqu'en 2024 son contrat avec Anderlecht, a annoncé mercredi le club bruxellois.

Yari Verschaeren, 19 ans, a été formé à Anderlecht. Il a débuté en équipe première le 25 novembre 2018 contre Saint-Trond. Il totalise à présent 67 rencontres et 10 buts pour le RSCA.

La saison écoulée a été perturbée par une blessure qui l'a écarté des terrains pendant près de trois mois. Le milieu de terrain est revenu pour le sprint final, contribuant à la qualification d'Anderlecht en Champions playoffs. Il a terminé la saison avec 6 buts en 22 rencontres de championnat.

"Je suis très heureux de pouvoir renouveler officiellement mon contrat avec le club de mon cœur", s'est réjoui Verschaeren. "Je me sens chez moi au Sporting, et je dois aussi beaucoup au club. C'est donc une décision logique pour moi de jouer en mauve et blanc jusqu'en 2024".

"Yari a connu des périodes difficiles en raison d'un certain nombre de blessures malheureuses. Ceci l'aura aussi rendu plus fort. Nous voulons désormais franchir ensemble une nouvelle étape dans son développement. Son potentiel est grand et il devrait jouer un rôle clé pour nous la saison prochaine", a expliqué Peter Verbeke, le directeur sportif du RSCA.

Verschaeren compte aussi 6 apparitions et un but en équipe nationale.