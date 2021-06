Les Diables Rouges préparent quelque chose de spécial pour Christian Eriksen demain contre le Danemark: "Le coach a dit ok", révèle Romelu Lukaku

Romelu Lukaku était présent en conférence de presse ce mercredi, à la veille du match des Diables Rouges contre le Danemark.

Une équipe qui a perdu son capitaine Chrstian Eriksen, victime d'un malaise cardiaque samedi contre la Finlande. "J'ai parlé au coach de rendre visite à Eriksen, il m'a dit qu'il était ok. Après dix minutes de match, nous mettrons le ballon en touche pour applaudir. Plusieurs joueurs de chez nous ont joué avec lui mais demain nous serons là pour gagner et c'est le plus important", a-t-il indiqué. "J'ai juste reçu un message d'Eriksen me disant qu'il allait bien, et je lui ai dis que s'il voulait parler j'étais là. Demain je lui enverrai un petit message avant le match".

Le Diable Rouge, très engagé contre le racisme, s'est aussi exprimé sur le genou à terre des Diables contre la Russie, les Russes n'ayant pas réalisé ce geste. "Je me bats pas juste pour Black Lives Matter, je me bats pour toute sorte de discrimination. On est en 2021 et on doit respecter toutes personnes. Ce que les Russes ont fait avant le match, je n'y regarde pas. Un joueur russe s'est excusé après la rencontre auprès de moi".