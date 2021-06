Roberto Martinez avant le Danemark: "Nous ne calculerons rien"

Le sélectionneur de la Belgique Roberto Martinez était présent en conférence de presse ce mercredi, à la veille du match des Diables Rouges contre le Danemark.

Une équipe qui a perdu son capitaine Chrstian Eriksen, victime d'un malaise cardiaque samedi contre la Finlande. "Comme vous pouvez l'imaginer, c'était un très dur moment pour tout le monde, dont les joueurs quand Eriksen a eu son accident. Quand on a eu des bonnes nouvelles, c'est devenu presque une célébration pour nous. Mais maintenant nous avons un match important à jouer et tous les joueurs sur le terrain le savent. Mais ça doit être une grande célébration", a-t-il indiqué.

Cependant, la Belgique est là pour gagner. "Nous ne calculerons rien. Nous avons décidé que la meilleure des choses était de préparer l'équipe au maximum. Nous devons regarder à nous-mêmes et à avoir les 25 joueurs complètement fit. Si l'on veut être compétitifs, on doit se servir de ces deux matches". "La Russie était très dynamique mais c'est complètement différent du Danemark. Ils sont plus patient, ils vont presser haut. La nature du match sera complètement différente. Les deux équipes se connaissent très bien avec les deux matches de la Nations Ligue".

Martinez a également fait le point sur son effectif: "Nous souhaitons un bon rétablissement à Castagne. Tous les autres joueurs sont prêts pour demain. Pour le moment, Jan Vertonghen devrait s'entraîner et puis seulement, la décision devrait être prise. S'il n'a pas de mauvaise réaction après la session, il sera disponible pour demain. Le programme est clair pour Kevin De Bruyne. Il est fit et a le feu vert. La question est de savoir combien de temps il peut jouer. Je suis très content de sa progression et il va mieux chaque jour. Witsel est dans la même situation".