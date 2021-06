Romelu Lukaku, leader des Diables Rouges comme Vincent Kompany à l'époque? Il répond (vidéo)

Romelu Lukaku était présent en conférence de presse ce mercredi, à la veille du match des Diables Rouges contre le Danemark.

Avec ses (nombreux) buts, le Diable Rouge s'érige comme le leader de cette équipe belge. Un peu comme Vincent Kompany, à l'époque? "Non, non. Vincent Kompany était vraiment notre leader, celle de cette génération. Aujourd'hui, il a été remplacé par plusieurs éléments. On a tellement de leader à leur propre façon dans l'équipe. On est assez soudés et il n'y a pas vraiment de leader. J'encourage et j'essaye de garder le calme dans l'équipe mais je ne peux pas dire qu'il n'y a qu'un leader".

L'ensemble des Diables, quelques heures à peine après leur arrivée au Danemark, sont montés sur la pelouse du Parken de Copenhague mercredi à la veille du duel entre Danois et Belges pour le compte de la 2e journée du groupe B de l'Euro. La participation au match de Jan Vertonghen et Kevin De Bruyne sera évaluée en fonction de cet entraînement.