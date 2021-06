Mercato: le Real Madrid officialise le départ de Sergio Ramos

Le Real Madrid a confirmé mercredi soir le départ de son défenseur et capitaine espagnol Sergio Ramos, au club depuis 2005.

Sergio Ramos, 35 ans, quitte le Real Madrid, a annoncé mercredi le club dans un communiqué.

Le défenseur central espagnol, dont le contrat expire le 30 juin, est le capitaine et l'un des joueurs emblématiques du club merengue, dont il porte le maillot depuis 2005 et avec lequel il a gagné notamment quatre fois la Ligue des champions et cinq fois la Liga.

Ramos sera mis à l'honneur jeudi à 12h30 avant de s'expliquer lors d'une conférence de presse. "Le Real Madrid C.F. communique que demain, jeudi 17 juin à 12h30, aura lieu un événement institutionnel d'hommage et d'adieux à notre capitaine Sergio Ramos, avec la présence de notre président Florentino Pérez", peut-on lire dans le communiqué.

L'international espagnol, absent de l'Euro 2020, était arrivé au Real Madrid en 2005 en provenance du FC Séville. En 16 saisons passées avec les Merengues, le défenseur a remporté cinq titres de champion d'Espagne, deux Coupe d'Espagne, quatre Supercoupe d'Espagne, quatre Ligue des Champions, trois Supercoupe d'Europe et quatre Coupe du monde des clubs.