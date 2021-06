Roberto Mancini, sélectionneur de l'Italie: "C'est largement mérité"

Voici la réaction de Roberto Mancini, sélectionneur de l'Italie, après la victoire de son équipe contre la Suisse (3-0) mercredi, à Rome, lors de la deuxième journée du groupe A.

L'Italie, toujours aussi emballante et inspirée, a facilement décroché son billet pour les huitièmes de finale de l'Euro en asphyxiant la Suisse (3-0) mercredi à Rome grâce notamment à un doublé de Manuel Locatelli, remplaçant de luxe de l'absent Marco Verratti.

"La Suisse est une équipe forte, c'était un match difficile. On aurait pu marquer plus tôt, mais c'est largement mérité. On a bien joué, on voulait gagner à tout prix. Ils ont bien commencé, ce n'était pas simple de gagner un deuxième match en cinq jours", a déclaré Roberto Mancini, sélectionneur de l'équipe d'Italie, au micro de la RAI. "Le Pays de Galles lors du dernier match? Il faut toujours jouer pour gagner, on verra. On dédie cette victoire à tout le monde, à tous ceux qui souffrent en ce moment".

Seul bémol, la sortie rapide sur blessure du capitaine Giorgio Chiellini (24e): "On espère qu'il n'y a rien de grave, on verra demain".