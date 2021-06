Euro 2020 - L'Italie domine la Suisse 3-0 et assure sa place en huitièmes de finale

(Belga) L'Italie est à la première nation à se qualifier pour les huitièmes de finale de l'Euro de football grâce à sa victoire 3-0 sur la Suisse, mercredi, à Rome, lors de la deuxième journée du groupe A. Manuel Locatelli a inscrit un doublé (26e et 52e), Ciro Immobile a marqué le troisième but.

Toutes compétitions confondues, l'Italie signe un 29e match de suite sans défaite et aligne une 10e rencontre sans prendre de but. Plus tôt dans la journée, le Pays de Galles a battu 0-2 la Turquie dans ce groupe. Au classement, l'Italie trône en tête du groupe avec 6 points et est assurée de la qualification. Le Pays de Galles suit avec 4 unités. La Suisse reste bloquée à 1. La Turquie ferme la marche avec 0. Lors de la prochaine journée, le 20 juin (18h00), l'Italie rencontrera le Pays de Galles à Rome tandis que la Suisse jouera contre la Turquie à Bakou. Vingt-quatre nations participent à cet Euro, organisé dans onze pays. Les deux premiers de chacun des six groupes et les quatre meilleurs troisièmes se qualifient en huitièmes de finale.