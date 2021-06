DIRECT EURO: Christian Eriksen va se faire implanter un défibrillateur

Les Diables Rouges ne seront pas les seuls à jouer ce jeudi. D'autres matchs importants sont programmés, avec à 15h, Macédoine du Nord-Ukraine et à 21h, Pays-Bas-Autriche. Un solide programme !

10h01 - Info | UN DÉFIBRILLATEUR POUR ERIKSEN

La star danoise Christian Eriksen, victime d'un arrêt cardiaque lors de son entrée en lice à l'Euro de football samedi, va se faire implanter un défibrillateur cardiaque, a annoncé jeudi la fédération danoise. "Après les différents examens du coeur subis par Christian il a été décidé qu'il devait porter un défibrillateur sous-cutané", connu sous le sigle de DAI (défibrillateur automatique implantable) indique la DBU dans un communiqué. "Cet appareil est nécessaire après une crise cardiaque du fait de perturbations du rythme" du coeur, précise-t-elle.

10h01 - Info | LA CLASSE ITALIENNE

Ciro Immobile n'a pas manqué d'élégance, hier soir, après la victoire italienne contre la Suisse. Le buteur a dédié la victoire à deux enfants victimes d'une fusillade dimanche dernier près de Rome.





9h12 - Info | C'EST OK POUR FERNANDES

Le défenseur russe Mario Fernandes, sorti sur civière en première mi-temps du match Russie-Finlande (1-0) mercredi, a passé des examens rassurants et sa colonne vertébrale n'est pas touchée, a annoncé son équipe. "Selon les résultats de l'examen, Mario Fernandes n'a aucune lésion de la colonne vertébrale. Il prend l'avion avec l'équipe pour Moscou et sera sous la supervision des médecins de l'équipe nationale russe", a indiqué dans un communiqué la sélection russe, sans préciser s'il sera apte pour la suite de la compétition.

Le défenseur russe d'origine brésilienne est mal retombé après un duel aérien à la 26e minute. Il est sorti sur civière avec une minerve autour du cou, remplacé par Vyacheslav Karavaev. Il a été emmené dans un hôpital de Saint-Pétersbourg pour y subir des examens, la Russie ayant dans un premier temps dit craindre "une suspicion de blessure dans le haut de la colonne vertébrale".

La blessure de Mario Fernandes est un nouveau coup dur pour l'équipe de Russie, déjà privée du vétéran Yuri Zhirkov, sorti blessé samedi durant la défaite face à la Belgique (3-0) et forfait jusqu'à la fin du tournoi. Un autre défenseur, Fyodor Kudryashov, n'a pas encore repris après s'être blessé avant un match de préparation. La Russie a battu mercredi la Finlande (1-0) et s'est replacé pour la qualification en huitièmes de finale. Elle affrontera le Danemark lundi à Copenhague (21h00).

9h12 - Info | LA RÉANIMATION D'ERIKSEN

Le médecin allemand qui a réanimé Christian Eriksen contre la Finlande s'est exprimé aujourd'hui. L'occasion de découvrir le récit poignant de cette intervention qui a sauvé la vie d'un homme.





9h00 - Réseaux sociaux | L'ITALIE EN FÊTE

Sans surprise, la presse italienne est sous le charme de son équipe nationale. Qualifiée pour les huitièmes de finale après un succès mérité face à la Suisse, elle se dessine comme un prétendant crédible au titre. Et avec style !

8h12 - Info | LES PAYS-BAS QUALIFIÉS ?

Les Pays-Bas ont failli laisser filer la victoire lors de leur premier match samedi, lorsque des Ukrainiens accrocheurs ont remonté deux buts de retard pour égaliser à dix minutes de la fin du temps réglementaire. Mais les "Oranje" ont su reprendre l'avantage d'un très joli but de la tête de Denzel Dumfries, remportant 3-2 une partie qu'ils ont au final largement dominée.

Impressionnants sur leur premier match, les Néerlandais se présentent en grands favoris face aux Autrichiens, qu'ils recevront qui plus est à domicile dans la Johan-Cruyff Arena d'Amsterdam jeudi (21h00). L'Autriche, elle, tentera de déjouer les pronostics pour engranger une seconde victoire dans le tournoi, après son succès 3-1 dimanche sur la Macédoine du Nord.

8h12 - Info | UN PROBLÉME MUSCULAIRE

Le capitaine de l'équipe d'Italie Giorgio Chiellini a dû céder sa place sur blessure à la 24e minute du deuxième match de la Nazionale à l'Euro, contre la Suisse (3-0) mercredi à Rome. Juste après un but sur corner qui lui a été refusé pour une main, le briscard italien, âgé de 36 ans, a dégagé le ballon en touche et demandé son remplacement en se touchant une cuisse, laissant supposer une blessure musculaire.

Le défenseur de la Lazio Francesco Acerbi a fait son entrée et le brassard a été confié au coéquipier de Chiellini à la Juventus Turin, Leonardo Bonucci. Le Turinois souffre d'une blessure à un muscle fléchisseur de la jambe gauche et passera jeudi des examens, a confirmé après la rencontre un porte-parole de la Fédération. "On espère qu'il n'y a rien de grave, on verra demain", a pour sa part simplement déclaré le sélectionneur Roberto Mancini.

L'inoxydable Chiellini était devenu quelques minutes plus tôt l'international italien ayant disputé le plus de matches à l'Euro avec une quatorzième rencontre record, selon le statisticien Opta. Après avoir passé le reste de la première période sur le banc, il est rentré aux vestiaires, visiblement sans boiter.