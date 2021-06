Cet attaquant italien, buteur hier, dédie la victoire à deux enfants tués le weekend passé

Dimanche dernier, à Ardea, près de Rome, une fusillade a coûté la vie à 3 personnes. Le tireur a pris la vie d'un adulte et de deux enfants, âgés de 5 et 10 ans. Un véritable drame qui a marqué les joueurs italiens, engagés à l'Euro 2020. Hier soir, après la victoire contre la Suisse, Ciro Immobile a décidé de leur rendre hommage en leur dédiant la victoire.

"Je voudrais dédier mon but à Daniele et David, les deux anges qui ne sont plus là. Nous sommes fiers de pouvoir leur dédier cette victoire. Nous voulions aussi assister aux funérailles, mais nous n'avons pas pu à cause des règles Covid", a-t-il déclaré à la RAI après la victoire qui a qualifié l'Italie en huitième de finale. "On dédie cette victoire à tout le monde, à tous ceux qui souffrent en ce moment", a embrayé le sélectionneur Roberto Mancini.

La grande classe à l'Italienne.