Le flop en Italie: Gattuso quitte la Fiorentina trois semaines après son arrivée

Gennaro Gattuso ne sera resté l'entraîneur de la Fiorentina que pendant trois semaines. Le club florentin a en effet annoncé jeudi matin le départ, "d'un commun accord', de l'ancien international italien.

"La Fiorentina et Rino Gattuso, d'un commun accord, ont décidé de ne pas donner suite aux accords préalables et de ne pas commencer ensemble la saison prochaine", indique la Fiorentina sur son site internet.

Gattuso, 43 ans, avait été nommé entraîneur de la Fiorentina le 25 mai dernier, moins de 48 heures après l'annonce de son départ de Naples. Il s'était engagé pour deux saisons avec le club toscan, mais les relations entre le coach et la direction de la "Viola" n'ont pas tardé à être tendues.

La direction et l'ancien milieu de terrain s'opposeraient notamment sur la stratégie et sur les moyens à mettre en œuvre en matière de recrutement de nouveaux éléments. Mercredi, la presse italienne évoquait déjà la rupture entre les deux parties et citait le nom des successeurs potentiels de Gattuso, comme Andrea Pirlo, Claudio Ranieri ou Rudi Garcia.