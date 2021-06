Tennis: Nadal renonce à participer à Wimbledon et aux Jeux olympiques de Tokyo (réseaux sociaux)

Rafael Nadal a annoncé jeudi sur les réseaux sociaux qu'il renonçait à participer au prochain tournoi de Wimbledon (28 juin-11 juillet) ainsi qu'aux Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août) afin de "laisser son corps récupérer".

"L'objectif est de prolonger ma carrière et de continuer à faire ce qui me rend heureux, c'est-à-dire jouer au plus haut niveau", écrit le joueur de 35 ans, champion olympique en simple en 2008 et en double en 2016, vainqueur de 20 titres du Grand Chelem, et qui s'est incliné vendredi dernier en demi-finale de Roland-Garros face au futur vainqueur Novak Djokovic.

L'Espagnol n'indique pas précisément dans sa communication s'il souffre d'une blessure, mais évoque les calendriers rapprochés entre Roland-Garros et Wimbledon pour justifier son absence du tournoi sur herbe londonien qu'il a remporté à deux reprises (2008 et 2010).

"Il vient de s'écouler deux mois de grands efforts et la décision que je prends porte à moyen et long terme. La prévention de toute forme d'excès dans mon corps est un facteur très important à ce stade de ma carrière afin d'essayer de continuer à me battre pour le plus haut niveau de compétition et de titres".

Nadal a souffert ces dernières saisons de blessures aux genoux qui l'ont parfois tenu longtemps éloigné des terrains.

L'Espagnol avait déjà dû déclarer forfait pour les Jeux de Londres en 2012, en raison de souci à un genou. Il était le porte-drapeau de la délégation espagnole lors des derniers JO de Rio en 2016.

Dans son message jeudi, Nadal salue ses fans en Angleterre et au Japon et rappelle que les Jeux "ont toujours été une priorité pour (lui) en tant que sportif, y trouvant un état d'esprit que chaque sportif au monde espère vivre".

