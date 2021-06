Euro 2020: Kingsley Coman quitte provisoirement les Bleus

L'ailier Kingsley Coman, engagé avec l'équipe de France à l'Euro, a été autorisé à quitter momentanément la sélection pour assister à la naissance de son enfant, a indiqué la Fédération jeudi, à deux jours de France-Hongrie à Budapest.



"Après concertation avec l'UEFA et la cellule Covid de l'UEFA, Didier Deschamps (le sélectionneur, NDLR) et la Fédération ont autorisé Kingsley Coman à rejoindre sa compagne et à assister à la naissance de son enfant. Toutes les précautions ont été prises, notamment sur le plan sanitaire", a fait savoir l'encadrement des Bleus.



Les champions du monde en titre, sortis vainqueurs de leur premier match mardi à Munich contre l'Allemagne (1-0), disputent leur seconde rencontre samedi (15h00) à Budapest contre la Hongrie, battue 3-0 par le Portugal en ouverture du groupe F.



Face à la Mannschaft, l'ailier du Bayern Munich n'était pas entré en jeu.