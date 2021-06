Une bonne première période a suffi à l'Ukraine pour s'imposer face à la Macédoine du Nord

(Belga) L'Ukraine a remporté son premier succès dans cet Euro 2020 grâce à une bonne première période face à la Macédoine du Nord où elle a trouvé la faille à deux reprises via Yarmolenko (29e) et Yaremchuk (34e). Malgré un bien meilleur visage après la pause, la Macédoine du Nord n'a pu que réduire la marque via Aliosky (57e).

Grâce à ce succès, l'Ukraine compte trois points au classement et se positionne 3e. La Macédoine reste dernière du groupe avec zéro point. Plus tard dans la journée, sur le coup de 21h00, les Pays-Bas (1er) défieront l'Autriche (2e). (Belga)