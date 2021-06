Euro: la Belgique bat le Danemark 2-1 et se qualifie pour les 8es

La Belgique, avec le retour décisif de sa star Kevin De Bruyne, a assuré sa qualification pour les huitièmes de finale de l'Euro en infligeant une deuxième défaite au Danemark 2 à 1 devant 25.000 spectateurs à Copenhague, lors de la 2e journée du groupe B.

Les Danois, privés de Christian Eriksen après son malaise cardiaque, et auquel un hommage a été rendu à la 10e minute par une salve d'applaudissements, ont ouvert la marque d'entrée par Yussuf Poulsen (2e). La Belgique, déjà victorieuse de la Russie (3-0) samedi, a égalisé par Thorgan Hazard (55e), sur une passe décisive de De Bruyne, entré à la pause et auteur du but de la victoire (70e).