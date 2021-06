L'ÉMOTION d'Axel Witsel après la victoire contre le Danemark: "Je la dédie à ma famille"

La Belgique s'est imposée 1-2 contre le Danemark, jeudi soir au Parken Stadium de Copenhague. Ce match du groupe B de l'Euro, marqué par l'émotion après le malaise de Christian Eriksen, a vu la Belgique être menée et largement dominée en première mi-temps mais malgré tout valider son ticket pour les huitièmes de finale.

Victime d'une déchirure partielle du tendon d'Achille le 9 janvier, Axel Witsel a par ailleurs réussi le pari fou de revenir pour ce match. Le joueur de Dortmund n'a pas caché son émotion au micro de la RTBF.

"Je suis ému car après autant de mois de souffrance, de travail, revenir ici, c’était fantastique pour moi. Tout le travail a payé. Je me suis super bien senti. Je dois encore prendre plus de minutes."

Et de poursuivre: "Ce n’était pas un match facile du tout face aux Danois. On n’a pas été présents en première mi-temps. On n’a pas joué notre jeu. Le Danemark était bien présent, mais on peut montrer beaucoup mieux que ça."

"Je dédie cette victoire à ma famille. Ils ont été super présents auprès de moi durant ces mois difficiles", a conclu le milieu de terrain belge.