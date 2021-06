Euro 2020 - Les Pays-Bas qualifiés pour les huitièmes après leur victoire contre l'Autriche

(Belga) Les Pays-Bas se sont imposés 2-0 contre l'Autriche pour la deuxième journée du groupe C de l'Euro 2020 jeudi à Amsterdam. Memphis Depay sur penalty (11e) et Denzel Dumfries se sont chargés des réalisations néerlandaises. Premier du groupe C avec 6 points, les Pays-Bas sont la troisième nation qualifiée pour les huitièmes de finale avec l'Italie et la Belgique. L'Ukraine (2e) et l'Autriche (3e) comptent chacun 3 points. La Macédoine du Nord ferme la marche avec 0 point.

