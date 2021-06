Euro 2020 - Frank de Boer satisfait du peu d'occasions offertes à l'Autriche

(Belga) Frank de Boer, le sélectionneur néerlandais, était satisfait de la victoire 2-0 de son équipe contre l'Autriche pour la 2e journée du groupe C de l'Euro jeudi. "Nous avons livré une prestation solide", a analysé De Boer au micro de la chaîne néerlandaise NOS.

"Je suis très content", a assuré De Boer. "Nous avons livré une prestation solide. Contre l'Ukraine, nous avions concédé trop d'occasions mais ce fut moins le cas ce soir (jeudi, ndlr.). Nous étions bien en place." Le sélectionneur néerlandais n'était cependant pas totalement satisfait et sait que son équipe peut encore grandir. "Nous avons récupéré de bons ballons mais nous n'en avons pas toujours fait bon usage, surtout en première période. Je trouvais cela frustrant et je l'ai fait savoir à mes joueurs à la mi-temps. Dans l'ensemble, j'ai vu une bonne équipe des Pays-Bas. Nous pouvons encore faire mieux en possession du ballon mais nous ne devons pas atteindre notre meilleur niveau trop tôt. Il faut grandir dans un tournoi." De Boer est également revenu sur la prestation de Memphis Depay, auteur du premier but néerlandais et à la base du second. "Memphis peut grandir pendant un tournoi. Dans les matches à venir, où cela deviendra vraiment important, il sera le grand homme. Je suis convaincu qu'il le fera. Il a marqué le penalty et a donné un pré-assist. Il sait qu'il peut faire mieux, mais il faut qu'il grandisse pendant le tournoi." Avec ce succès, les Pays-Bas sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de l'Euro au même titre que l'Italie et la Belgique. (Belga)