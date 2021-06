DIRECT DIABLES - Découvrez le programme du jour pour nos Diables Rouges 

Après une victoire étriquée et tellement laborieuse face au Danemark, les Diables Rouges vont savourer. Les supporters aussi, avant une nouvelle rencontre, la dernière de la phase de groupe, prévue lundi prochain.

9h21 - Info | LE PROGRAMME DU JOUR

Les Diables Rouges seront de retour à Tubize dans le courant de la journée. Nos joueurs vont ensuite se faire prodiguer quelques soins afin de récupérer en vue du match de lundi contre la Finlande. Axel Witsel et Roberto Martinez seront en conférence de presse à 15h. L'entraînement aura lieu à 17h30.

8h59 - Info | ROBERTO AIME LE COCA

Roberto Martinez a lui aussi participé au fameux Bottlegate, qui défraye la chronique pendant l'Euro 2020. Il a ainsi réagi avec beaucoup d'humour en conférence de presse en validant les boissons de Coca-Cola. (Lire l'article complet)

8h38 - Réseaux sociaux | ALDERWEIRELS X ERIKSEN

Toby Alderweireld a rendu un hommage à Christian Eriksen, quelques heures après la victoire belge contre le Danemark. "Heureux de prendre les trois points dans un match spécial. On est derrière toi, Christian", a écrit le Diable Rouge. Il a ensuite salué les entrées de De Bruyne et Witsel et l'arrivée de Mertens dans le club des centenaires en sélection.

8h01 - Info | INCOURT FAIT UN CARTON

Un écran géant était installé hier soir du côté d'Incourt. Le match était ainsi suivi par des fans, qui ont visiblement savouré le retournement de situation après un premier acte catastrophique. On ne peut que les comprendre ! (Lire l'article complet)