DIRECT EURO - Une vague de supporters écossais... venus de Bruxelles

L'Euro 2020 se poursuit avec trois matchs au menu ce vendredi, dont un alléchant Angleterre-Écosse, premier véritable derby de ce tournoi. Encore une belle journée de football en perspective !

> Retrouvez le calendrier complet de l'Euro 2020

9h49 - Info | BRUXELLES POUR L'ECOSSE

Ce sera l'affiche de la journée, ce match entre l'Angleterre et l'Ecosse. Sébastien De Bock s'est rendu dans les quartiers européens de Bruxelles pour sonder les supporters. Et à l'unanimité, les Bruxellois soutiendront l'Ecosse.

9h42 - Info | LES EXCUSES D'ALABA

Fautif sur le penalty qui a offert la victoire aux Pays-Bas, David Alaba a décidé de présenter ses excuses. "Avant tout, je tiens à dire que je suis fier de l'équipe. Nous avons fait preuve de courage ce soir face à une grande équipe. Mais nous n'avons pas assez bien joué les coups dans les 30 dernières mètres. (…) J'assume l'entière responsabilité du penalty (transformé par Memphis Depay pour le 1-0, ndlr) et je m'en excuse, ça m'a fait très mal", a-t-il déclaré aux médias autrichiens.





9h24 - Info | VIVE LES DERBYS

L'Angleterre et l'Ecosse vont s'affronter pour la 115e fois, 149 ans après avoir joué à Glasgow, le 30 novembre 1872, le premier match international de l'histoire (0-0). L'historique penche du côté des Anglais (48 victoires à 41, 25 nuls), qui n'ont plus perdu face aux Ecossais depuis 1999.



Pour la 2e journée du groupe D, les "Three Lions" ont les faveurs des bookmakers, d'autant qu'ils restent sur une performance convaincante à Wembley face à la Croatie, avec un but de Raheem Sterling. De son côté, l'Ecosse a perdu contre la République tchèque à Glasgow (2-0), pour son grand retour à l'Euro, 25 ans après sa dernière participation.



"Gagner (face aux Tchèques) aurait été la solution de facilité. Ce n'est jamais comme ça que ça se passe avec l'Ecosse. J'espère qu'on le fera à la dure, à l'écossaise", a déclaré le sélectionneur Steve Clarke. Angleterre ou Ecosse ? Le résultat intéresse aussi la Croatie, mais son défenseur Dejan Lovren a refusé de se prononcer: "Nous ne sommes pas du genre à vouloir dépendre du résultat des autres équipes, sauf si les choses se gâtent pour nous."

8h46 - Info | SANS PROBLÉME POUR LES PAYS-BAS

Les Pays-Bas se sont imposés 2-0 contre l'Autriche pour la deuxième journée du groupe C de l'Euro 2020 de football, jeudi soir à Amsterdam. Memphis Depay sur penalty (11e) et Denzel Dumfries se sont chargés des réalisations néerlandaises. Premier du groupe C avec 6 points, les Pays-Bas sont la troisième nation qualifiée pour les huitièmes de finale avec l'Italie et la Belgique. L'Ukraine (2e) et l'Autriche (3e) comptent chacun 3 points. La Macédoine du Nord ferme la marche avec 0 point.