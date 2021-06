Kevin De Bruyne révèle n'avoir plus de sensation sur le côté gauche de son visage

Kevin De Bruyne a fait son retour chez les Diables Rouges, hier soir contre le Danemark. Le joueur de Manchester City a réussi une passe décisive avant d'inscrire le but de la victoire, le tout en jouant une seule mi-temps. Si tout va bien dans sa tête, son corps, lui, n'est pas encore totalement au point.

En effet, De Bruyne a révélé que sa fracture au niveau de l'oeil n'était pas encore totalement réparée. "Je sens que je dois encore m’adapter à certaines situations. J’ai, par exemple, encore peur d’aller dans certains duels car la fracture n’est pas totalement réparée", a expliqué le joueur après le match. Avant d'avouer qu'il avait un drôle de ressenti. "Je suis passé chez le médecin mardi pour contrôler que tout allait bien mais c’était encore trop court. Si je suis prêt à jouer 90 minutes ? On devra voir en fonction de l’évolution et de la réaction de mon corps. Je n’ai plus de sensations sur tout le côté gauche de mon visage. C’est un peu le même sentiment qu’après une anesthésie chez le dentiste. Sauf que chez moi, ça risque de durer six mois. Ce n’est pas agréable mais je fais avec", a-t-il précisé.

Si même sans sensation sur le côté gauche, il réalise des matchs comme ceux-là, la Belgique a vraiment de quoi gagner en sérénité !