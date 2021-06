La légende de la Juventus, Giampiero Boniperti, est décédé à 92 ans

L'ancien international italien Giampiero Boniperti, légende de la Juventus, est décédé vendredi à 92 ans, a annoncé le club turinois sur son site.

"C'est la nouvelle que nous aurions voulu ne jamais vous donner. Aujourd'hui, 18 juin 2021, nous saluons pour toujours Giampiero Boniperti qui s'est éteint à Turin à l'âge de 92 ans: il aurait eu 93 ans dans quelques jours, le 4 juillet", a écrit la Juve.



Attaquant des "bianconeri" de 1946 à 1961, Giampiero Boniperti fut longtemps le meilleur buteur de l'histoire de la Juve (178 buts) avant d'être détrôné par Alessandro Del Piero en 2010. Avec les Azzurri (38 sélections entre 1947 et 1960, 8 buts), il avait participé aux Coupes du monde 1950 et 1954. Il avait raccroché en 1961, à l'âge de 33 ans.



Il était revenu à la Juve comme président de 1971 à 1990 et n'avait plus quitté le club, dont il était ensuite devenu le président d'honneur. Une de ses phrases a marqué le club turinois détenteur de multiple trophées en Italie: "l'important c'est de gagner toujours". "Quand tu exprimes une pensée et cette pensée devient partie de l'ADN du club auquel tu as consacré ta vie, cela signifie que ton caractère est devenu son identité et sa manière d'être. Pour toujours", a conclu la Juve.



Les hommages n'ont pas tardé après l'annonce de son décès, de responsables sportifs aux personnalités politiques en passant par l'un des plus grands gardiens de but de l'histoire, Dino Zoff, qui a évoqué "un grand président, un homme très important pour la Juventus, un pilier, d'abord comme joueur (...) puis comme dirigeant".